А. Томас: рад, что «Бостон» одержал 50 побед, но нам предстоит ещё много работы

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»поделился мнением насчёт 50-й победы своей команды в нынешнем сезоне, которая была добыта в поединке с «Нью-Йорк Никс» (110:94).«Это приятно. Я никогда не выигрывал столько матчей за один сезон. Определённо, это была моя цель – добиться 50 побед в регулярном чемпионате. Рад, что нам удалось сделать это, но, как я уже говорил ранее, «Селтикс» предстоит проделать ещё много работы», – приводит слова Томаса ESPN.В поединке с «Нью-Йорком» Айзея провёл на паркете 24 минуты, собрав коллекцию из 19 очков, 6 результативных передач, 2 подборов и 1 перехвата.