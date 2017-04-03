Тристан Томпсон: перепалка с Леброном Джеймсом? Просто небольшое недопонимание

Форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон прокомментировал словесную перепалку с лидером команды Леброном Джеймсом в концовке матча с «Индианой Пэйсерс» (135:130 2ОТ).
«Мы семья. Это было просто небольшое недопонимание. Мы двигаемся дальше. Не хочу вдаваться в подробности. Как я уже сказал, это было недопонимание. Мы двигаемся дальше. Что есть, то есть. Главное, что мы победили», – приводит слова Томпсона ESPN.
В поединке с «Пэйсерс» Тристан провёл на площадке 43 минуты, собрав коллекцию из 12 очков, 9 подборов и 1 перехвата.