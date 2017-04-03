«Локомотив-Кубань» получил € 500 тыс. за уход Барцокаса в «Барселону»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сообщил, что сумма отступных за бывшего главного тренера команды Гергиоса Барцокаса, выплаченная «Барселоной», в итоге составила € 500 тыс., хотя ранее называлась сумма в € 1 млн.
«Это не самая приятная для нас история, но мы остались в хороших отношениях. Его действия были неожиданными: мы согласовали условия, продлили истекающий контракт, улучшили условия для всего тренерского штаба. Уже даже начали строить команду, приняли несколько ключевых решений, на которые я бы не согласился без настоятельных просьб Барцокаса. Однако через две недели он объявил, что ему поступило предложение из «Барселоны» и быть тренером этой команды — мечта его жизни. Как выяснилось в конце сезона, у него неожиданно для нас появились и бытовые проблемы. В такой ситуации удерживать тренера не имело смысла. «Локомотив» обсудил с «Барселоной» сумму компенсации за разрыв контракта и отпустил тренера.
Сумма компенсации в € 1 млн? При переговорах она упала до € 500 тыс. Но в баскетболе не так часто получают компенсацию за тренера, так что можно назвать эту сделку несколько неожиданной», — приводят слова Ведищева «Известия».