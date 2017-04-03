ЦСКА разгромил «Калев» «+32» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА нанёс поражение «Калеву» со счётом 100:66 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся в Москве.Хозяева намного превосходили соперников, что в итоге и отразилось после финальной сирены на табло. Самыми результативными в составе «армейцев» сталии Семён Антонов, которые набрали по 13 очков. При этом Никита записал себе в актив 6 подборов. Также стоит отметить Аарона Джексона, который заработал 7 очков, а также совершил 3 подбора и 7 передач.