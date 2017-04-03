17 очков Рочести помогли «Локо» выиграть у «Автодора» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Автодором» со счётом 79:61 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся в Краснодаре.Хозяева ударно провели первые три четверти, что позволило в заключительной десятиминутке сыграть по счёту. Самым результативным в составе краснодарской команды стал, который записал себе в актив 17 очков. Также стоит отметить Кевина Джонса и Яна Вуюкаса. Кевин набрал 14 очков, а также совершил 8 подборов, Ян записал на свой счёт 12 очков и 9 подборов.