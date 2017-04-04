Пашутин: УНИКС мог выиграть матч и раньше, сыграй он под кольцом удачнее

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал победу в овертайме над рижским ВЭФом со счётом 86:82 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Это была сложная игра. Как и матч первого круга в Казани. Долго анализировали соперника и готовились к нему. Против Яниса Блумса использовали дабл-тим, знали насколько он опасен. ВЭФ забрал много подборов в нападении и благодаря этому рижане навязали нам борьбу. Сыграй мы под кольцом удачнее — могли бы выиграть матч раньше. В Лиге ВТБ очень высокий уровень соперников, и нам нужно будет очень серьёзно потрудиться, если хотим подняться на четвёртое место», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.