«Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию «Портленда», у Таунса 34 очка

«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 110:109 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Тимбервулвз» вели во второй четверти с отрывом в 7 очков, однако в третьей четверти «Трэйл Блэйзерс» перехватили лидерство и довели своё преимущество до 12 очков. В последней четверти хозяева сумели сравнять счёт, а исход матча решился в драматичной концовке, где «Миннесоте» удалось удержать минимальное преимущество.
Самым результативным игроком стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 34 очка, 12 подборов. Рики Рубио также отметился дабл-даблом из 11 очков и 16 передач, а Эндрю Уиггинс набрал 29 очков. В составе «Портленда» 25 очков заработал Дэмьен Лиллард, 20 очков — на счету Аль-Фарука Амину.
«Миннесота» одержала 31-ю победу в сезоне и занимает 12-е место в Западной конференции, уже не имея шансов попасть в плей-офф. «Портленд» проиграл впервые за 7 игр и располагается на 8-й строчке, имея 38 побед.