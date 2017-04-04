Кармело Энтони встретится с Филом Джексоном после завершения сезона

Форвард «Нью-Йорк Никс»проведёт встречу с президентом клубапосле завершения сезона, чтобы обсудить своё будущее, сообщает ESPN.Напомним, что Джексон пытался обменять лидера «Никс» до дедлайна, однако не нашёл подходящую команду для форварда, обладающим правом вето на любую сделку со своим участием.Соглашение Энтони с «Нью-Йорком» рассчитано до 2018 года. Отметим, что Кармело сможет продлить сотрудничество с «Никс» на сезон-2018/19, если воспользуется соответствующей опцией в контракте.