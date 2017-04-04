Кайл Лоури: моя цель – вернуться до старта плей-офф

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс»рассказал о восстановлении после операции на кисти.«Моя цель – вернуться до старта плей-офф, но посмотрим, как всё сложится. После операции я продолжаю чувствовать боль. Хочу восстановиться на 100 процентов и только тогда возвращаться на паркет», – приводит слова Лоури The Score.В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 56 матчах. Разыгрывающий проводил на паркете по 37,7 минуты, собирая коллекцию из 22,8 очка, 6,9 передачи, 4,7 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.