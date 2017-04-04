Керр: надеюсь, Дюрант сыграет ещё в нескольких матчах регулярного чемпионата

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал информацию о том, что форвард Кевин Дюрант может принять участие в последних трёх играх нынешнего регулярного чемпионата.
«Надеюсь, мы сможем задействовать Кевина в нескольких из оставшихся матчей. Посмотрим, что будет дальше. Я не беспокоюсь, что нам придётся как-то перестраиваться. Он идеально вписался в нашу команду с самого начала сезона. Так что когда Кевин вернётся, мы сразу вернём его в состав и посмотрим, сколько игрового времени ему предоставить», – приводит слова Керра ESPN.