Тайлер Эннис: Д'Анджело Расселл старается всегда действовать агрессивно

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс»поделился мнением о лидере команды«Д'Анджело один из первых приходит зал каждое утро. Он тяжело работает, старается придерживаться этого. Ему было непросто привыкать к новым ролям во время этого сезона, но я думаю, что он проделывает отличную работу, стараясь всегда действовать агрессивно», – приводит слова Энниса The Los Angeles Daily News.В нынешнем сезоне Расселл проводит на паркете по 28,6 минуты, собирая коллекцию из 15,7 очка, 4,8 передачи, 3,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.