Гордон отреагировал на слухи об обмене из «Орландо»

3 апреля официальный сайт «Орландо Мэджик» выложил фото подписания контракта с аргентинским новобранцем команды Патрисио Гарино. В объективы фотокамер попал не только сам баскетболист, но и доска с именами игроков, которые могут быть приглашены или обменяны флоридцами в межсезонье.
Одним из таких баскетболистов стал форвард Аарон Гордон, которого рассматривают в качестве части сделки по форварду «Филадельфия Сиксерс» Дарио Шаричу. Сам игрок «Орландо» был удивлён такой новости, но заявил, что планирует продолжить работу на благо нынешней команды.
«Это стало новостью для меня. Но это то, что не зависит от меня. Мой план состоит в том, чтобы сосредоточиться на работе и наслаждаться игрой. Всё остальное зависит не от меня. Я люблю эту команду, и я продолжу упорно трудиться и играть», — приводит слова Гордона The Score.
В нынешнем сезоне на счету баскетболиста 75 матчей, в которых он набирает в среднем по 12 очков и совершает по 4,9 подбора за игру.