«Индиана» отыгралась с "-19" и разгромила «Торонто», Джордж набрал 35 очков

«Индиана Пэйсерс» победил «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 108:90 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу второй четверти «Торонто» выигрывал с разницей в 19 очков, однако этого задела не хватило для итоговой победы.Самым результативным в составе «Пэйсерс» стал, на счету которого 35 очков и 10 подборов. Ещё 20 очков набрал Джефф Тиг. У «Торонто» 27 очков в активе Демара Дерозана.