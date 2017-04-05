«Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго», Энтони набрал 23 очка, Батлер — 26

«Нью-Йорк Никс» победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 100:91 в пользу хозяев. Отметим, что походу матча преимущество «Никс» достигало 25 очков.Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал, набравший 23 очка. Морис Ндур оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов. За «Чикаго» 26 очков набрал, а Никола Миротич записал в свой актив дабл-дабл (21 очко, 10 подборов).