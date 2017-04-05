Кидд: Уэстбрук переписал историю, именно он должен стать MVP сезона

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» поделился впечатлениями от достижения разыгрывающего соперника Расселла Уэстбрука, оформившего 41-й трипл-дабл в сезоне.
«Уэстбрук переписал историю. Только один человек за всё время существования лиги сумел добиться подобного – Оскар Робертсон. Но это было очень давно. Так что именно Расселл должен получить звание MVP сезона», – цитирует Кидда ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 79:110.