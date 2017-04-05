Джеймс: я последний, кто назовёт матч регулярного чемпионата значительным

Форвард «Кливленд Кавальерс»не считает, что предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» может претендовать на особый статус.«Я принимал участие во многих действительно важных поединках. И потому буду последним человеком, кто назовёт значительной встречу регулярного чемпионата. Мы сыграем с сильной командой на отличной арене. Но я не могу придавать особое значение матчу регулярного чемпионата. Я ведь играл в шести финалах плей-офф подряд», – цитирует Джеймса ESPN.«Кливленд» и «Бостон» претендуют на итоговое первое в Восточной конференции, которое даёт преимущество своей площадки в полуфинале плей-офф.