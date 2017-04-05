Стивенсон: не хотел никого обидеть, а лишь действовал в угоду зрителям

Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс»пояснил, почему он нарушил неписаное правило и забил на последних секундах матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» при большом преимуществе своей команды, спровоцировав стычку с игроками соперника.«Я никого не хотел обидеть. Просто зрители скандировали моё имя, и я хотел порадовать их. Меня так тронул тёплый приём публики. Но больше всего я был сосредоточен на победе команды и рад, что мы её добились», – цитирует Стивенсона ESPN.Встреча, которая стала для защитника первой домашней с момента подписания нового контракта, закончилась победой «Индианы» со счётом 108:90.