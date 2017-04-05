Вогел: когда Джеймс и Ирвинг отдают 13 передач за четверть, никто не выдержит

Главный тренер «Орландо Мэджик»прокомментировал события в ключевой третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс».«Никто бы не выдержал такого натиска. Самое главное, что элитным игрокам нужна поддержка. Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс отдали 13 передач в третьей четверти. Это движение мяча чемпионского уровня. Именно поэтому «Кавальерс» – чемпионы. На этом отрезке они показали свой лучший баскетбол», – цитирует Вогела ESPN.Встреча завершилась выездным поражением «Орландо» со счётом 102:122.