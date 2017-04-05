Галлинари пока не знает, сможет ли сыграть на Евробаскете-2017

Форвард «Денвера»пока не знает, сыграет ли он за сборную Италии на чемпионате Европы 2017 года.«Сейчас не время решать, буду ли я играть за Италию или нет. Я подумаю об этом позже, поразмыслю об этом в спокойной обстановке. Если тело мне позволит играть, то я буду на Евробаскете. Но сначала я должен завершить сезон в НБА, оценить пару моментов, а затем принять решение.Всегда здорово выступать за сборную Италии на Евробаскете. Но сейчас у меня есть сомнения относительно моего участия. Я не могу сейчас принимать решение, но я уже разговаривал с главным тренером Этторе Мессиной. Он сказал, что будет ждать моего решения», — цитирует Галлинари Il Corriere dello Sport.