Грин: все в «Голден Стэйт» должны будут чем-то жертвовать, чтобы помочь Дюранту

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отметил, что после возвращения в строй Кевина Дюранта каждый из его товарищей по команде должен будет чем-то жертвовать, чтобы помочь ему поскорее обрести игровой ритм.
«Мы в команде, как и все остальные вокруг, кто хоть немного разбирается в баскетболе, знаем, что мы гораздо лучше выступаем с Кевином на паркете, чем без него. Да, играя без него, мы уже нашли свой ритм, ведь он вне игры уже с 28 февраля, а за это время можно это сделать. Теперь, когда он вернётся, все игроки, на каждой позиции, должны будут чем-то жертвовать, но мы готовы это делать, чтобы вернуть его в команду. Мы знаем, что с этим не будет проблем», — приводит слова Грина Uproxx.