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175 лет назад 2016
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«Майами» победил «Шарлотт», Драгич заработал 33 очка

6 апреля 2017, четверг. 04:45. Баскетбол
«Майами Хит» на выезде обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 112:99 в матче регулярного чемпионата НБА.

В течение первых двух четвертей игра была равной, и отрыв «Хит» редко превосходил 5 очков. В середине третьей четверти гости совершили рывок и довели своё преимущество до 17 очков, затем удерживая его почти до самого конца.

Самым результативным игроком стал защитник «Майами» Горан Драгич, набравший 33 очка. На счету Джеймса Джонсона — 26 очков, а у Хассана Уайтсайда дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов. В составе «Шарлотт» 24 очка на счету Николя Батюма, а Марвин Уильямс оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

«Майами» одержал 38-ю победу в сезоне и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Шарлотт» располагаются на 10-й строчке, имея 36 побед.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2017, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс:
Майами Хит:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Шарлотт Хорнетс Горан Драгич НБА
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