«Майами» победил «Шарлотт», Драгич заработал 33 очка

«Майами Хит» на выезде обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 112:99 в матче регулярного чемпионата НБА.В течение первых двух четвертей игра была равной, и отрыв «Хит» редко превосходил 5 очков. В середине третьей четверти гости совершили рывок и довели своё преимущество до 17 очков, затем удерживая его почти до самого конца.Самым результативным игроком стал защитник «Майами», набравший 33 очка. На счету Джеймса Джонсона — 26 очков, а у Хассана Уайтсайда дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов. В составе «Шарлотт» 24 очка на счету Николя Батюма, а Марвин Уильямс оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.«Майами» одержал 38-ю победу в сезоне и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Шарлотт» располагаются на 10-й строчке, имея 36 побед.