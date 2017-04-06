«Торонто» отыграл "-20" и победил «Детройт»

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:102 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Детройт» вёл в счёте в течение большей части матча, а во второй четверти его отрыв достиг 20 очков. «Рэпторс» переломили игру лишь в четвёртой четверти, выйдя вперёд незадолго до финальной сирены.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Кайл Лоури — на его счету дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Демар Дерозан также оформил дабл-дабл (12 очков, 10 передач). У «Детройта» дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов на счету Андре Драммонда.
«Торонто» одержал 47-ю победу в сезоне и занимает 3-е место в Восточной конференции, а «Детройт» располагается на 11-й строчке, имея 35 побед.