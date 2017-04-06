«Лейкерс» без Мозгова выиграли у «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 102:95 в пользу гостей. Отметим, что «Спёрс» ни разу по ходу матча не вели в счёте, тогда как перевес «Лейкерс» достигал 26 очков.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Тайлер Эннис, набравший 19 очков, ещё 17 в активе Джордана Кларксона. У проигравших по 14 очков в свой актив записали Тони Паркер и Давис Бертанс.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
Это поражение стало для «Сан-Антонио» вторымз а последние 10 игр.