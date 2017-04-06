«Голден Стэйт» победил в 13-й раз кряду, обыграв «Финикс», Карри набрал 42 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 120:111 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, набравший 42 очка и сделавший 11 передач. Ещё 22 очка в активе Клэя Томпсона. За «Финикс» 21 очко набрал Девин Букер, ещё 20 — Тайлер Юлис.
Для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, тогда как «Финикс» продлил свою неудачную серию до 13 поражений.