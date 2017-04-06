Кайл Лоури: не стал бы возвращаться, если бы боялся чего-то

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс»прокомментировал возвращение в строй после травмы кисти, которое состоялось в матче с «Детройт Пистонс» (105:102).«Я не стал бы играть, если бы у меня был какой-то страх. Если я запланировал вернуться, то буду играть в баскетбол без каких-либо ограничений. Это то, что я люблю делать. Хотел выйти на площадку и помочь нашим парням победить», – приводит слова Лоури ESPN.В поединке с «Пистонс» Кайл провёл на площадке 42 минуты, собрав коллекцию из 27 очков, 10 результативных передач, 5 подборов и 2 перехватов.