Андужич: победа над «Миланом» придала бы УНИКСу уверенности

Защитник УНИКСадал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Миланом», запланированному на 7 апреля в Италии.«Результат этого матча ничего не будет значить ни для одной из команд, но мы хотим завершить сезон в Евролиге правильно. Победа может поднять нас с последнего места, и это придаст нам уверенности на концовку сезона в Единой лиге ВТБ.«Милан» — это хорошая команда с отличными игроками. Их защитники способны играть на высоком уровне в каждом матче, а их «большие» способны доминировать в «краске». Мы должны соответствовать им по самоотдаче на протяжении всего матча, если хотим победить. У нас есть довольно высокие шансы покинуть Милан с победой. Наша команда не испытывает никакого давления, так что это может быть хороший матч», — цитирует Андужича официальный сайт турнира.