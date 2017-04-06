Керр: «Голден Стэйт» наслаждается каждым моментом текущей эпохи

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»гордится достижением своей команды, которая в третий сезон подряд показывает лучший результат по итогам регулярного чемпионата.«Да, это впечатляет. Мы отлично провели время. Я думаю, что игроки команды наслаждаются нашим текущим положением. Они знают, что это особенная эпоха, которая не продлится вечно. У нас есть особенная группа талантливых игроков, которая собралась в одно время и в одном месте, поэтому мы наслаждаемся каждым моментом», — приводит слова Керра ESPN.