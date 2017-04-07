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175 лет назад 2016
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«Орландо» в поединке с «Бруклином» прервал пятиматчевую серию поражений

7 апреля 2017, пятница. 05:28. Баскетбол
«Орландо Мэджик» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 115:107 в матче регулярного чемпионата НБА.

В течение первых двух четвертей в матче несколько раз менялся лидер, а в третьей «Мэджик» удалось оторваться на 17 очков. В последние минуты матча «Бруклин» чуть сократил своё отставание, но вырвать победу так и не смог.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Джереми Лин, заработавший 32 очка, 20 очков — на счету Кариса ЛеВерта. У «Орландо» дабл-даблом отметился Никола Вучевич (18 очков, 12 подборов), а Элфрид Пэйтон и Джоди Микс набрали 22 и 20 очков соответственно.

«Орландо» прервал свою пятиматчевую серию поражений и с 28 победами располагается на 13-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает последнее место, имея 19 побед.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
115 : 107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Пэйтон - 22, Гордон - 21, Микс - 20, Вучевич - 18, Хезонья - 11, Джорджес-Хант - 8, Росс - 5, Бийомбо - 5, Огастин - 5, Грин, Уотсон, Циммерман, Гарино, Фурнье, Рудеж
Бруклин Нетс: Лин - 32, ЛеВерт - 20, Динуайдди - 11, Хэмилтон - 10, Уайтхед - 10, Лопес - 10, Гудвин - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Эйси - 2, Килпатрик, Николсон, Букер, Харрис, Фой, Макдэниелс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Орландо Мэджик НБА
Новости. Баскетбол
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