Дабл-дабл Уильямса помог УНИКСу разгромить «Милан»

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги казанскому УНИКСу наконец удалось прервать серию поражений. Подопечные Пашутина одержали разгромную выездную победу над «Миланом».
Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а на перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу итальянцев.
Решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли 29:10. В последней четверти УНИКС ещё больше нарастил преимущество, итоговая победа – 91:68.
Лучшим в составе победителей стал Лэтэвиус Уильямс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. У «Милана» 18 очков набрал Давиде Пасколо.