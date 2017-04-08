33 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Детройтом»

«Хьюстон Рокетс» уступил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 114:109 в пользу гостей. Отметим, что по итогам трёх четвертей преимущество «Рокетс» составляло 12 очков, однако «Пистонс» выиграли последнюю четверть — 39:22, а с ней и весь матч.Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал Бобан Марьянович, на счету которого 27 очков и 12 подборов. Иш Смит набрал 20 очков. У «Хьюстона» 33 очка и 12 передач заработал, ещё 15 очков в активе Лу Уильямса.