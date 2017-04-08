«Сан-Антонио» обыграл «Даллас», отыгравшись с "-16", «Мемфис» победил «Нью-Йорк»

«Сан-Антонио» переиграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:89 в пользу «Спёрс», хотя «Маверикс» по ходу первой половины вели с разницей в 16 очков. Самым результативным у «Сан-Антонио» стал Брин Форбс, набравший 27 очков. В активе Дависа Бертанса 19 очков, Дэвид Ли оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. У «Далласа» лишь двое игроков преодолели отметку в 10 набранных очков — Дуайт Пауэлл (12 очков) и Йоги Феррелл (11).
В ещё одном матче «Мемфис Гриззлиз» победил «Нью-Йорк Никс» — 101:88. В составе победителей 31 очко набрал Майк Конли, а Марк Газоль оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. За «Никс» 16 очков набрал Кортни Ли.