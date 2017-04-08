«Финикс» разгромил «Оклахома-Сити» — "+21", Букер набрал 37 очков

«Финикс Санз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 120:99 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Финикса» стал, набравший 37 очков. Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов. Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка и 12 подборов. До очередного трипл-дабла, который мог стать 42-м в сезоне и установить новый рекорд лиги, Расселлу не хватило двух результативных передач.Благодаря этой победе «Санз» прервали серию из 13 поражений.