«Лейкерс» продлили свою победную серию, вырвав победу у «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» вырвал победу у «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 98:94 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Джулиус Рэндл, набравший 25 очков. Ещё 14 очков на счету Брэндона Ингрэма. За «Сакраменто» 19 очков набрал Скаль Лябисье, 17 в активе Бадди Хилда.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
Эта победа стала для калифорнийцев третьей подряд.