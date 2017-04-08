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Джеймс исполнил сокрушительный данк после передачи Ирвинга
8 апреля 2017, суббота. 10:59.
Баскетбол
Форвард «Кливленд Кавальерс»
Леброн Джеймс
в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Атлантой Хоукс» (100:114) мощно вколотил сверху после эффектной передачи разыгрывающего
Кайри Ирвинга
.
Джеймс провёл на паркете 41 минуту, собрав коллекцию из 27 очков, восемь подборов, семь результативных передач и двух перехватов.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Кливленд Кавальерс
Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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