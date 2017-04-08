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Иванович: матч с Зенитом — битва за второе место

8 апреля 2017, суббота. 16:56. Баскетбол
Главный тренер «Химок» Душко Иванович дал комментарий перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Саму игру уже успели окрестить поединком за второе место.

«Нам предстоит провести, пожалуй, самый важный матч, так как это будет битва за второе место в Лиге ВТБ. В этом сезоне «Зенит» играет очень хорошо и быстро, игроки показывают отличный процент попаданий как двухочковых, так и трехочковых бросков. Они здорово переходят из защиты в нападение и, возможно, по этому показателю являются лучшими в Лиге ВТБ.

В составе соперника много опытных игроков, которые отлично читают игру и уверенно действуют в защите. По этим причинам «Зенит» и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Первостепенная задача — остановить их «транзишн», а также показать лучшую защиту, чем в Санкт-Петербурге. Хорошая защита будет ключевым моментом в данном противостоянии, так как если мы позволим сопернику набирать много очков, то он получит преимущество. У нас по-прежнему отсутствует Браун, в остальном у нас всё хорошо», — приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.

Матч пройдёт 9 апреля на площадке «Химок» и начнётся в 17:00 мск.
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Химки Душко Иванович
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