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175 лет назад 2016
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«Бруклин» вырвал победу у «Чикаго», несмотря на возвращение Уэйда

9 апреля 2017, воскресенье. 02:40. Баскетбол
«Бруклин Нетс» дома переиграл «Чикаго Буллз» со счётом 107:106 в матче регулярного чемпионата НБА.

Хозяева сохраняли лидерство в течение первой половины матча — во второй четверти их отрыв составлял 15 очков. В третьей двенадцатиминутке «Чикаго» отыграл отставание и вышел вперёд, однако в самой концовке матча «Нетс» всё же вырвали победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Буллз» Джимми Батлер, набравший 33 очка. У «Бруклина» дабл-дабл на счету Рондэя Холлиса-Джефферсона (16 очков, 12 подборов).

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд провёл первую игру с 15 марта и набрал 14 очков.

«Бруклин» одержал свою 20-ю победу и находится на последнем месте в Восточной конференции, а «Чикаго» располагается на 8-й строчке с 39 победами.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 00:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
107 : 106 (32:25, 19:20, 24:37, 32:24)
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 19, Динуайдди - 19, Холлис-Джефферсон - 16, Лопес - 13, Лин - 12, Букер - 9, Макдэниелс - 6, Гудвин - 6, Уайтхед - 4, Эйси - 3, Николсон, Хэмилтон, Килпатрик, Харрис, Фой
Чикаго Буллз: Батлер - 33, Лопес - 16, Грант - 15, Уэйд - 14, Портис - 9, Картер-Уильямс - 7, Фелисио - 6, Миротич - 4, Ловернь - 2, Валентайн, Пэйн, Рондо, Канаан, Морроу, Ципсер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Чикаго Буллз Джимми Батлер Дуэйн Уэйд НБА
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