«Бруклин» вырвал победу у «Чикаго», несмотря на возвращение Уэйда

«Бруклин Нетс» дома переиграл «Чикаго Буллз» со счётом 107:106 в матче регулярного чемпионата НБА.Хозяева сохраняли лидерство в течение первой половины матча — во второй четверти их отрыв составлял 15 очков. В третьей двенадцатиминутке «Чикаго» отыграл отставание и вышел вперёд, однако в самой концовке матча «Нетс» всё же вырвали победу.Самым результативным игроком матча стал форвард «Буллз», набравший 33 очка. У «Бруклина» дабл-дабл на счету Рондэя Холлиса-Джефферсона (16 очков, 12 подборов).Защитник «Чикаго»провёл первую игру с 15 марта и набрал 14 очков.«Бруклин» одержал свою 20-ю победу и находится на последнем месте в Восточной конференции, а «Чикаго» располагается на 8-й строчке с 39 победами.