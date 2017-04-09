37 очков Джорджа помогли «Индиане» победить «Орландо»

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик» со счётом 127:112 в матче регулярного чемпионата НБА.«Мэджик» лидировали в первой четверти, однако во второй двенадцатиминутке «Пэйсерс» вышли вперёд и не позволяли сопернику отыграться до самой финальной сирены.Наибольшее количество очков — 37 — набрал форвард «Индианы», а Майлз Тёрнер отметился дабл-даблом (23 очка, 10 подборов). У «Орландо» 29 очков на счету Терренса Росса, 23 — у Эвана Фурнье.«Индиана» одержала 40-ю победу в сезоне и занимает 7-е место в Восточном дивизионе, «Орландо» расположился на 14-й строчке, имея 28 побед.