«Милуоки» победил «Филадельфию» и вышел в плей-офф

«Милуоки Бакс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 90:82 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Сиксерс» вели во второй четверти поединка с отрывом в 10 очков. «Милуоки» отыграл отставание в третьем периоде и к концу матча добился гандикапа в 8 очков.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — на его счету дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе «Филадельфии» дабл-даблом отметились Ричаун Холмс (17 очков и 10 подборов) и Ти Джей Макконнел (10 очков, 10 передач).
«Милуоки» гарантировал себе место в плей-офф и занимает 6-ю строчку в Восточной конференции, «Филадельфия» располагается на предпоследней позиции.