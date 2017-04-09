«Майами» в гостях победил «Вашингтон», Уайтсайд набрал 30 очков

«Майами Хит» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 106:103 в матче регулярного чемпионата НБА.В течение матча несколько раз менялся лидер, и ни одной из команд не удавалось добиться значительного преимущества в счёте. В напряженной концовке «Хит» одержали победу благодаря точному броску Джеймса Джонсона и двум штрафным Джоша Ричардсона.Самым результативным игроком встречи стал центровой «Майами»— на его счету дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Дабл-даблы также оформили форвард «Хит» Джеймс Джонсон (15 очков, 11 подборов) и центровой «Вашингтона» Марчин Гортат (11 очков, 11 подборов). 21 очко в составе «Уизардс» набрал Маркиф Моррис.«Майами» одержал 39-ю победу в сезоне и располагается на 9-месте в Восточной конференции, уступая «Чикаго» по дополнительным показателям. «Вашингтон» находится на 4-й позиции, имея 48 побед.