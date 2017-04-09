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Шталбергс: «Нижний Новгород» готов доказать, что достоин плей-офф

9 апреля 2017, воскресенье. 12:28. Баскетбол
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» подчеркнул особую важность предстоящего поединка.

«В этом году «Астана» показывает отличный баскетбол, основанный на добротной защите. Несмотря на то, что матч имеет для нас решающее значение, я полностью уверен в своей команде, и в воскресенье мы покажем агрессивный и жёсткий баскетбол. Борьба в каждом эпизоде – это единственная формула победы. Мы это понимаем, и готовы доказать, что достойны плей-офф», – цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Астана БК Нижний Новгород Артурс Шталбергс
Новости. Баскетбол
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