Бретт Браун: приз лучшему новичку сезона должен оказаться в «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс»поделился мнением о претендентах на звание лучшего новичка НБА по итогам сезона.«Эта награда должна присуждаться на основании оценки работы игроков, а не только статистических показателей. С этой точки зрения я склоняюсь к тому, что её больше заслужил. Его прогресс очень впечатляет. Но я абсолютно уверен, что в любом случае этот приз должен оказаться в «Филадельфии», – цитирует Брауна ESPN.Помимо Шарича на трофей претендуют центровой «Сиксерс»и защитник «Милоуки Бакс»