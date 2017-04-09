Бретт Браун: приз лучшему новичку сезона должен оказаться в «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун поделился мнением о претендентах на звание лучшего новичка НБА по итогам сезона.
«Эта награда должна присуждаться на основании оценки работы игроков, а не только статистических показателей. С этой точки зрения я склоняюсь к тому, что её больше заслужил Дарио Шарич. Его прогресс очень впечатляет. Но я абсолютно уверен, что в любом случае этот приз должен оказаться в «Филадельфии», – цитирует Брауна ESPN.
Помимо Шарича на трофей претендуют центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и защитник «Милоуки Бакс» Малкольм Брогдон.