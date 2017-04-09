Гайлитис: в Красноярске у «Енисея» всегда очень сложно победить — это все знают

Главный тренер рижского ВЭФапрокомментировал поражение своих подопечных от «Енисея» со счётом 71:88 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся в Красноярске.«Поздравляю «Енисей» с победой. В этой команде собраны очень сильные игроки. Сегодня мы невнимательно сыграли под кольцом. Кроме того, нам не хватило ротации для исполнения некоторых моментов в нападении. Соперник хорошо справился с Янисом Блумсом и в целом показал хорошую защиту против наших «маленьких». В Красноярске всегда очень сложно победить — это все знают», — приводит слова Гайлитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.