В. Карасёв: стиль «Зенита» нравится игрокам и болельщикам, так играют в НБА

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Химками» в гостевой встрече, завершившейся со счётом 74:66 в пользу петербургской команды.«Очень важно, что мы победили, потому что это была игра, скорее всего, за второе место. В начале матча была тяжёлая борьба, у нас многое не получалось и в защите, и в нападении, но за счёт хорошей индивидуальной защиты мы смогли выправить ситуацию», — сказал Карасёв.«У «Зенита» есть свой особенный стиль, который выделяется на фоне остальных команд лиги. Вы уже созрели для того, чтобы сделать шаг в Еврокубок более высокого ранга с таким стилем?» — спросили у главного тренера «Зенита».«Я уже давно созрел. Главное, чтобы команда созрела. У нас действительно есть свой стиль, который нравится и самим игрокам, и болельщикам: агрессивная защита, быстрый переход. Так играют в Европе, так играют в НБА. Про Евролигу сейчас говорить не будем, сначала надо доделать дело», — ответил Карасёв.