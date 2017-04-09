С. Карасёв — о противостоянии со Шведом: победа важнее индивидуальной статистики

Форвард «Зенита»прокомментировал победу над «Химками» в гостевой встрече, завершившейся со счётом 74:66 в пользу петербургской команды. Карасёв, набрав 23 очка, стал самым результативным игроком встречи и забил два определяющих дальних броска на стыке третьей и четвёртой четвертей.«Мы хорошо настроились на игру, и без помощи ребят, которые внесли неоценимый вклад в победу, я бы не набрал столько очков.Противостояние с Алексеем Шведом? Самое главное, что мы победили. Всегда приятно стать самым результативным игроком, но я всегда говорю, что победа важнее индивидуальной статистики. Мы хотим попасть в Евролигу, и неважно, как мы этого будем добиваться: все забьют по 10, или кто-то один – 30.Что касается повреждения в начале третьей четверти, это была рабочая ситуация. Теодорович хотел, видимо, показать, что мяч должен достаться его команде и случайно попал мне в глаз. Сейчас уже всё в порядке», — рассказал Сергей Карасёв.