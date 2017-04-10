Новицки вышел на чистое 7-е место по количеству игр в регулярном чемпионате НБА

Для форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки матч с «Финикс Санз» стал 1393-м в рамках регулярных чемпионатов НБА. По этому показателю немецкий баскетболист вышел на чистое 7-е место за всю историю лиги, обогнав экс-игрока «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана (1392 игры).
Лидером по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах остаётся Роберт Пэриш (1611). На втором месте располагается Карим Абдул-Джаббар (1560), на третьем — Джон Стоктон (1504). Далее следуют Карл Мэлоун (1476), Кевин Гарнетт (1462) и Кевин Уиллис (1424).