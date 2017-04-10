Уэстбрук побил державшийся 55 лет рекорд НБА по числу трипл-даблов за сезон
10 апреля 2017, понедельник. 02:13.
Баскетбол
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук
в матче с «Денвер Наггетс» (106:105) оформил свой 42-й трипл-дабл в нынешнем регулярном чемпионате. На счету Расселла 50 очков, 16 подборов и 10 передач. Таким образом, он установил новый рекорд лиги по количеству трипл-даблов за сезон.
Предыдущее достижение (41 трипл-дабл за сезон) принадлежало Оскару Робертсону и было установлено в сезоне-1961/62 в составе «Цинциннати Ройалс».
Напомним, ранее Уэстбрук обеспечил
себе трипл-дабл в среднем за игру по итогам сезона-2016/17.