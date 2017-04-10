«Хьюстон» одолел «Сакраменто», Харден оформил трипл-дабл

«Хьюстон Рокетс» одержал непростую победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и завершилась со счётом 135:128 в пользу гостей.Самым результативным в составе «Хьюстона» стал, оформивший трипл-дабл — 35 очков, 15 передач и 11 подборов. Ещё 21 очко набрал Райан Андерсон, 18 — у Клинта Капелы. За «Сакраменто» 25 очков набрал Скаль Лябисье, Тай Лоусон оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач, Уилли Коли-Стайн записал на свой счёт 16 очков и 10 подборов.