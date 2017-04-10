Ирвинг: не буду критиковать рефери, чтобы не платить штраф

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»поделился эмоциями после поражения от «Атланты Хоукс» (125:126 ОТ).«Какой штраф выписывает лига за критику судейства? 50 тысяч долларов? 25 тысяч долларов? Это того не стоит, так что извините. Я несколько раз хорошо поговорил с рефери, насчёт пары эпизодов. Не хочу сказать, что решения судей привели к нашему провалу в четвёртой четверти и продолжению игры. Было несколько моментов, которые должны были произойти иначе. Теперь нам просто нужно двигаться дальше», – приводит слова Ирвинга ESPN.Напомним, что «Атланта» в заключительной четверти отыграла 26-очковое преимущество «Кливленда», а в овертайме одержала верх со счётом 15:14.