Пашутин: УНИКС тотально не справился с установкой на игру с «Локо»

Главный тренер УНИКСапрокомментировал поражение подопечных, уступивших баскетболистам «Локомотива-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 77:83.«Мы готовились остановить Яна Вуюкаса и Кевина Джонса. Второго остановили, с первым не справились, Ян набрал 21 очко, попадал с очень большим процентом, забивал лёгкие мячи, подбирал, в борьбе с ними по 3-4 фола получили наши «большие». В итоге мы тотально не справились с установкой на игру. Ещё и усталость после недельного выезда сказалась, не был свежим Артем Параховский. Очень плохо защищались во второй и третьей четвертях. Наступаем на одни и те же грабли. Нам не хватает энергии, концентрации, вот и отдали инициативу сопернику, проиграли подбор. В четвёртой четверти включили форсаж, пошли неподготовленные атаки, сделали много потерь, вот и пропустили так много, 83 очка. Гости же сконцентрировались на игре против Кино Колома и Кита Лэнгфорда, порой против них играло по двое-трое соперников. Это и был ключевой момент, когда мы потеряли концентрацию. А ведь в Милане у нас была совсем другая игра.Как УНИКС проведёт паузу между матчем с «Астаной» и началом плей-офф? Мы запланировали два товарищеских матча с сильными командами в Казани. Переговоры идут. Несколько дней ребята отдохнут, а потом начнём готовиться к «Локомотиву». Нужно быть в тонусе, серия начнётся в Краснодаре при переполненных трибунах», — сказал Пашутин.