Колом: в матче УНИКС — «Локомотив-Кубань» к победе были близки обе команды

Защитник УНИКСапрокомментировал поражение казанской команды, уступившей баскетболистам краснодарского «Локомотива-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 77:83.«Очень трудная игра получилась, к победе были близки обе команды. Ключевым моментом стали первые три минуты четвёртой четверти, когда мы не могли набрать ни одного очка. Но затем мы вернулись в игру, имели шансы на победу, но не использовали их. Я думаю, что на нашей игре сказался сложный график игр. За неделю с небольшим мы провели на выезде три матча Лиги ВТБ и Евролиги. Эта нагрузка не могла не сказаться на нашей сегодняшней игре. Хотя это не должно нас оправдывать, команда должна уметь побеждать в любых условиях. Мы уступили в очень важной встрече, но самые главные игры ждут нас в плей-офф, для подготовки к ним мы должны успешно провести заключительный матч с «Астаной» и затем в перерыве хорошо подготовиться к решающим играм, чтобы провести их на максимальном уровне», — сказал Колом.